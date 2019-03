A Loano la prima edizione di Riviera Food&Beverage Open Days

Dal 19 al 20 marzo, dalle ore 10 alle 19 presso il Centro Congressi Di Loano 2, appuntamento con la prima edizione di “Riviera Food&Beverage Open Days” l’evento che apre le porte sul mondo dei prodotti e servizi per il Food&Beverage con accesso riservato e gratuito a tutti gli operatori del settore ristorazione, alimentari e bevande, accoglienza, eventi.

Due giorni intensi in uno spazio commerciale e di intrattenimento dove potrete scoprire le novità del settore per il 2019, assaggiare le proposte degli chef, degustare vini e birre, godervi un eccellente caffè, assistere e partecipare a showcooking e laboratori, il tutto da graditissimi ospiti.

Non perdete l’opportunità di approfittare delle promozioni dedicate, iscrivetevi subito e potrete saltare la coda e accedere dalla “corsia preferenziale” ricevendo anche un simpatico omaggio.

Scopri il programma e iscriviti cliccando qui

Il progetto Riviera Food&Beverage

Nel settembre del 2018 un gruppo di aziende leader del ponente savonese, che rivolgono la propria produzione e i propri servizi al settore food&beverage, decidono di aggregarsi sotto un marketing brand comune.

Fil rouge tra queste aziende la filosofia di lavoro tesa al mix tra qualità del prodotto e profilazione dei servizi, con una particolare attenzione alle esigenze del cliente e un occhio sempre rivolto alle novità del mercato.

Oggi le 11 aziende che sono già parte del network offrono ai propri clienti una provata esperienza, un alto grado di affidabilità e flessibilità e la voglia di crescere e sostenere la crescita del settore grazie alla proposta di novità che rispondano alle sempre più dinamiche esigenze dei consumatori.

Gli operatori del settore che si rivolgono al network accedono ad una gamma ampia di prodotti e servizi che si integrano, trovando interlocutori comuni pronti a dare soluzioni veloci ed efficaci, dalle forniture di caffe’ e bevande, a quelle di alimenti dal fresco al surgelato, dalle attrezzature per la cucina ai disposable per la vendita e il servizio.

A novembre nasce l’idea di presentarsi ai propri clienti in quelli che poi sono diventati gli “open days” porte aperte sul mondo dei prodotti e servizi per il food&beverage.

2 giorni di incontri, degustazioni, laboratori tecnici, eventi di animazione dedicati alle novità del settore per il 2019, in uno spazio che sia insieme commerciale e di intrattenimento.

Un segnale importante di aggregazione d’impresa in un settore fondamentale nella crescita economica di tutto il territorio.