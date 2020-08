A Loano il fascino della parola e della musica con “Letture all’alba al molo”

Loano. Il fascino della parola scritta e riportata alla vita dalla lettura ad alta voce, la magia della musica e lo spettacolo dell’alba sul mare: sono questi gli ingredienti delle “Letture all’alba al molo”, il doppio appuntamento promosso dall’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune in collaborazione con l’associazione di promozione sociale #cosavuoichetilegga e Atuttotondo di Monica Maggi.

Il molo Kursaal ospiterà due imperdibili momenti dedicati alla letteratura e alla musica, sempre dalle ore 6 del mattino: i lettori di #cosavuoichetilegga interpreteranno ad alta voce testi di autori classici e contemporanei con l’accompagnamento di brani musicali suonati dal vivo in acustica. A fare da sfondo lo spettacolo del sorgere del sole in riva al mare.

Domenica 16 agosto l’accompagnamento musicale sarà ad opera di Elena Bacchiarello (clarinetto solista) e del quartetto di sassofoni Saxophobia, formato da Davide Nari (sax contralto), Massimo De Paolo (sax contralto), Giovanni Amelotti (sax tenore) e Marco Roascio (sax baritono). Domenica 23 agosto le letture saranno accompagnate dalle musiche live del Duo Syrinx, composto da Michele Menardi Noguera (flauto) e Luca Sciri (clarinetto).

I due appuntamenti rientrano nell’ambito di “LOA Legge in Ogni Angolo”, l’ormai tradizionale manifestazione che il Comune dedica ogni anno alla lettura. “L’emergenza sanitaria ci ha costretti ad annullare buona parte degli eventi e delle manifestazioni, compresa l’edizione 2020 di questa rassegna che, negli anni, ha ottenuto un successo via via crescente”, dichiarano il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore Remo Zaccaria.

“Grazie al lavoro degli uffici e alla collaborazione dell’aps #cosavuoichetilegga e di Atuttotondo di Monica Maggi, siamo riusciti ugualmente a proporre al pubblico due interessanti appuntamenti dedicati alla lettura e alla musica. Il molo Kursaal e il sorgere del sole offriranno la perfetta cornice per questa doppia mattinata interamente dedicata all’arte che, siamo certi, otterrà un notevole riscontro”, aggiungono.

“Ripartiamo con le letture all’alba per poterci donare, in piena natura, una boccata d’aria, letteratura e musica, per ritrovarci nuovamente e condividere l’amore per le parole scritte e le note – aggiunge #cosavuoichetilegga – Un grazie particolare va ai musicisti, ottimi professionisti locali ma di fama internazionale, che doneranno le loro musiche a corredo e supporto della parola scritta”.

L’ingresso è libero fino all’esaurimento dei posti disponibili. I partecipanti sono tenuti ad indossare le mascherine, le sedute saranno opportunamente distanziate.