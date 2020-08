A Loano “Divertimento Sicuro” per dire no all’alcol e alla droga

Il Ferragosto a Loano ci sarà “Divertimento Sicuro”, un evento organizzato con Davide Carosa della scuola Krav Maga in collaborazione con il Ggroup e il Bee Fly e che ha per obiettivo sensibilizzare i ragazzi alle problematiche legate all’abuso di alcol in età adolescenziale e al consumo di sostanze psicotrope.

All’evento sarà presente il testimonial del progetto, il pilota e istruttore di motociclismo Daniele Barbero del team Diversamente Disabili, onlus impegnata da sempre nel promuovere la sicurezza stradale negli istituti scolastici di tutta Italia e tanto altro.

È stato desiderio comune e condiviso con Ggroup di Giacomo Canale e Nino Tassara e da Luca Anselmo, patron del Bee Fly, organizzare questo appuntamento. Tutta l’organizzazione ringrazia Emiliano Malagoli, fondatore e presidente dei Di.Di., per la collaborazione e Chiara Valentini, cuore pulsante di questa importante realtà. A settembre si svolgerà una serata sul tema della disabilità.