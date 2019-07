“A Festa Grande” al Sacro Cuore

Il campetto del Sacro Cuore in via Trieste ospita “A Festa Grande”, organizzata dalla San Filippo Neri, società fondata nel 1893 che ha compiuto 126 anni di attività il 26 gennaio e in cui generazioni di calciatori hanno vestito le gloriose divise giallorosse, i colori della città di Albenga. Da qualche anno a questa parte oltre all’ottima cucina e alla degustazione degli ormai celeberrimi “Sanfilippini” di Pedro (piccoli cocktail giallorossi) lo staff organizza esibizioni canore e sportive e cura una grande rassegna di intrattenimento musicale dal vivo completamente gratuita.

Venerdì 12 luglio alle 19:30 inizieranno le danze con la musica revival anni ’70 e ’80 e la performance live di dj Giallo, fresco vincitore del Dj Contest per nuovi talenti di Alassio, mentre alle 21:15 saranno di scena i Progetto Italiano, nuovissima band ingauna che nasce con l’intento di rivisitare quelli che sono stati i più grandi successi del panorama musicale italiano (Vasco Rossi, Luciano Ligabue, Umberto Tozzi, I Pooh, Ivano Fossati, Pino Daniele, Eugenio Finardi, Biagio Antonacci, Zucchero, Lucio Dalla, Renato Zero, Lucio Battisti…) e riproporli in chiave contemporanea in un’esibizione di oltre due ore di musica dal vivo.

La formazione è composta da Rossano Giallombardo, Mario Rossello, Orazio Fasino, Pierluigi Quarone e Massimo Scalvini, tutti musicisti che vantano esperienze musicali ventennali nel panorama locale e Ligure. La serata sarà conclusa dalla seconda parte della performance di dj Giallo, che ci porterà fino alla mezzanotte con i grandi successi degli anni ’90.

Sabato 13 luglio dalle 20:30 a mezzanotte saranno in scena gli Aqustic Duo, formazione musicale composta da Paolo Michelis e Roberto Ferrua che allieteranno i presenti con il loro vastissimo repertorio italiano e internazionale, per una serata all’insegna di ricordi ed emozioni in musica.

Domenica 14 luglio dalle 19:30 a mezzanotte la grande serata di dj Giallo, che presenterà una carrellata sui grandi successi dell’estate e sui tormentoni balneari, a partire dagli anni 90 fino ai giorni nostri, suonando anche le ultime hit dell’estate 2019.

Oltre a degustare la cucina di alto livello e il ricco menù proposto sarà possibile avere informazioni sulla stagione calcistica 2019 – 2020 in cui la San Filippo Neri proporrà le sue attività per i ragazzi e le ragazze nati dal 1999 al 2015, che come di consueto si svolgeranno presso il campo del Sacro Cuore, la palestra di via degli Orti e il campo in erba naturale di Lusignano, in attesa di utilizzare il rinnovato manto sintetico dello Stadio Riva, sotto la vigilanza di istruttori qualificati ed educatori preparati. Saranno rese note le prime grandi novità della stagione, i nomi dei nuovi allenatori, le iniziative estive, le date dei ritiri in montagna ad Alto per le categorie Juniores, Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini.