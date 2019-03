“A due: retroscena di una coppia” – Il Teatrino di Bisanzio in scena al Sacco

Anna Giarrocco e Andrea Benfante de Il Teatrino di Bisanzio portano in scena sabato 16 marzo alle 21 al Teatro Sacco di Savona lo spettacolo “A due: retroscena di una coppia”. Una coppia nella vita e sulla scena: una situazione apparentemente perfetta. C’è lui, un attore in carriera di grande talento, e c’è lei, fanalino di coda del successo del compagno che, incapace di trovare la propria strada e la propria realizzazione personale e artistica, vive in un crescendo di frustrazione e rabbia il rapporto di coppia.

Di una coppia che è continuamente sul punto di “scoppiare” e in cui sembrano avere la meglio l’invidia, la gelosia e la competizione malsana fine a se stessa. Uno spaccato di vita “dietro le quinte” che offre l’occasione per indagare le dinamiche anche perverse del rapporto uomo – donna. Attraverso un’analisi lucida, talvolta spietata e vagamente tragicomica, come poi è la vita, si apre uno spiraglio al cambiamento e al tentativo di sopravvivere comunque. Sopravvivere re-inventando se stessi e svincolandosi dalle etichette che troppo spesso ci inchiodano in un determinato ruolo. Perché nonostante tutto finché c’è vita, c’è speranza.

Con questo spettacolo, per la prima volta, Il Teatrino di Bisanzio da sempre volto al teatro leggero e al repertorio retrò, si cimenta con un testo originale, d’ambientazione contemporanea, in un inedito registro drammatico. Uno spettacolo che porta a riflettere non solo su alcune dinamiche di coppia, ma su quanto il rinunciare a portare avanti i propri sogni e bisogni, delegando la propria vita a situazioni, persone o rapporti amorosi, possa “impoverire” e rendere meschino l’essere umano. Ma a tutto c’è rimedio e ogni occasione può essere quella giusta per apportare un cambiamento per poter trovare lucidità e chiarezza, necessarie per guardarsi dentro e utilizzare le proprie risorse interiori.

