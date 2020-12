“A come Ape, B come Biodiversità, C come Ciaspole”: laboratorio didattico nel Beigua

Il Parco Naturale Regionale del Beigua celebra la Giornata Internazionale della Montagna, dedicata quest’anno al tema della biodiversità, con la ripresa delle attività dei Beigua Junior Geoparker e il laboratorio didattico “A come Ape, B come Biodiversità”, a cui è stato straordinariamente aggiunto una “C come ciaspole”.

Conosceremo questo piccolo ma fondamentale insetto e con le guide del parco e gli apicoltori dell’apiario La Bottinatrice scopriremo segreti e curiosità sulla vita dell’alveare e sui suoi prodotti. E se ci sarà la neve, come probabile, ci godremo la magia della Foresta della Deiva imbiancata!

Appuntamento dunque a Sassello nel pomeriggio di sabato 12 dicembre (ritrovo dalle 14:15 alle 14:30 alla Casa del Parco). L’iniziativa durerà fino alle ore 17:30 (con possibilità di recupero dalle 17:15 alle 17:30). È obbligatoria la prenotazione online entro le ore 18 di venerdì 11 dicembre. Le ciaspole sono fornite dall’ente.