“A Christmas Night”: tra melodie e ritmi con la musica della Filarmonica di Finalborgo

Festeggiare il Natale con la “musica diffusa” – itinerante, web radio, orchestra – ovvero un mix di generi, repertori, celebri brani e modalità attuative, è l’obiettivo della Società Filarmonica di Finalborgo da raggiungere tramite le sezioni musicali del sodalizio:

– BRG Orchestra: l’ultima nata che debutterà con il concerto di lunedì 23 dicembre. Unisce stili e origini musicali profondamente diversi, esecutori professionisti e amatoriali, insieme, per creare una nuova realtà musicale. L’ensemble di fiati, unito al pianoforte, al basso e alla batteria, fornisce all’orchestra timbri e possibilità sonore che vanno dallo swing all’esecuzione di colonne sonore, agli standard americani degli anni ’40 – ’50, alla musica travolgente del SudAmerica, prestando sempre attenzione allo stile e al rigore dell’esecuzione e senza trascurare la naturale energia che ne scaturisce. La BRG Orchestra è diretta dal maestro Marco Bortoletti, titolare di un prestigioso curriculum professionale.

– Frastuono Marching Band: ensemble di strumenti a fiato e a percussione, articolato sul modello delle marching band diffuse nelle high school statunitensi. Nato per garantire un’offerta musicale di pura evasione, coerente con le attuali aspettative del pubblico, testimonia, pur nella modernità dell’esecuzione, la tradizione della musica in piazza, di cui il sodalizio finalborghese ne è uno storico rappresentante.

– BRG Radio: la ormai consolidata realtà di web radio finalese sorta con la partecipazione di un gruppo di ragazzi adolescenti amanti della musica e l’obiettivo di aggregare, discutere e divertire. Ogni settimana “dj” emergenti si incontrano per decidere palinsesto, personaggi da intervistare, storie da raccontare. Si può ascoltare “live” oppure in “podcast”.

GLI EVENTI

Una manifestazione, tre eventi, una unica finalità: la “Musica Natalizia”. Tempi e luoghi diversi, due modalità attuative, un unico repertorio di brani popolari. Il ritmo della popolar music finalizzato nell’esecuzione itinerante a catturare il pubblico vivificando l’innato istinto musicale di ognuno. Il suono diventa fisicità e si trasforma in un gioco che porta a partecipare in maniera assolutamente attiva.

Le melodie natalizie nell’esecuzione orchestrale hanno il potere di far sognare stimolando l’immaginazione e sollecitando le emozioni. Ascoltare alcune canzoni di Natale aiuta a tornare un po’ bambini, perché “non vi è nulla di più forte per restituire in un attimo e per un attimo il tempo perduto” (cit.).

In programma i brani più celebri: da “White Christmas” a “Last Chrismas” e “Happy Xmas (war is over)”, solo per citarne alcuni tra i moltissimi trasmessi, inoltre, via radio. Non solo suoni ma altresì storie sottintese da ogni composizione: autori dei testi e della musica, cantanti famosi, celebri gruppi musicali, successi e insuccessi, luoghi, tradizioni, contesti socioculturali, ricordi.

Sabato 21 dicembre dalle ore 16 a Finalborgo

Dopo la coinvolgente esibizione del 14 dicembre a Finalmarina i camaleontici musici dei Frastuono in versione natalizia (Babbi Natale!) eseguono brani swing e classici degli anni ’70 e ’80 percorrendo le vie e sostando nelle piazze del centro storico, addobbate a festa con le tradizionali luminarie.

Lunedì 23 dicembre nel Complesso Monumentale di Santa Caterina a Finalborgo

ore 18 Chiostri: APERICENA presso il Bar EcoSolidale e web radio con playlist a cura di BRG Radio;

ore 21 Auditorium: “A Christmas Night”, concerto inaugurale della BRG Orchestra. Direttore: M° Marco Bortoletti. Ensemble: sax/clarino: Fabio Locardi; chitarra basso: Enrico Cossetta; violoncello: Edoardo Valle; violino/viola: Angela Ferrando; percussioni/batterista: Alfio Badano; pianoforte: Gianluca Felice; canto: Pierluigi Rosso; Coro della Filarmonica di Finalborgo. Partecipazione straordinaria di Noma (Grata Dressino). Programma musicale: Fantasia di Natale; Amazing Grace; Let it snow; Someware over the rainbow; Jingle Bell Rock; White Christmas; Last Christmas; Happy Xmas (war is over). Presentano Alberto Calandriello, Elena Cocchi e Sonia Polidori, speaker di BRG Radio.

Ingresso libero

Con i festeggiamenti natalizi si chiude l’anno musicale della Filarmonica, sempre all’avanguardia secondo l’assioma “la musica è l’interprete e l’espressione dei tempi” (cit.). Un anno costellato da eventi musicali articolati in Cultura (recital “De Andrè: l’amore, le donne, l’amicizia”; G. Rossini “Petite Messe Solennelle; “A Christmas Night” concerto del 23 dicembre); Formazione (Scuola di Musica della Filarmonica); Intrattenimento/evasione (BRG web radio; Frastuono Marching Band).

La straordinaria partecipazione di pubblico e gli elevati indici di ascolto degli spettacoli gratificano gli esecutori amatoriali e professionisti nonché tutto lo staff per l’impegno profuso pur in presenza, a volte, di difficoltà logistico organizzative. È comunque doveroso ringraziare l’amministrazione comunale del patrocinio concesso, che permette tramite la musica di far crescere il “lustro” alla comunità.