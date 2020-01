A Ceriale “La Befana vien di corsa”!

Va bene “BefAtleti”: prova Natale superata! Abbiamo ancora Capodanno ma andremo alla grande e poi? Beh, ci vuole una sgambettata in allegria: come quella di sabato 4 gennaio dalle 18 a Ceriale, l’unica e inimitabile corsa della Befana, una corsa – camminata non competitiva per adulti di circa 6 km e bambini sotto i 14 anni di 1 km.

Sarai tu il Befanone 2020? E le tre Befane e i tre Befani a tagliare il traguardo? Premi ricchissimi per tutti! E non dimentichiamo di certo le Befane in borghese… chi saranno quest’anno il primo e la prima?

Tutto questo per far ridere i bambini prima della ripresa scolastica, quindi agenda in mano: 4 gennaio “La Befana vien di corsa”, l’unica e inimitabile gara della befana.