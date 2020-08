A Ceriale arriva il grande cabaret del comico Andrea Di Marco

Ceriale. La stagione di eventi dell’estate si arricchisce ancora con quattro serate di cabaret che avranno per protagonisti grandi comici italiani. Ironia e risate per il pubblico: turisti e cittadini potranno assistere a imperdibili appuntamenti alle ore ore 21:30 in piazza Eroi della Resistenza, a cura della cooperativa Zenart di Udine.

Ecco il programma: sabato 8 agosto Andrea Di Marco; mercoledì 12 agosto Daniele Raco e Alessandro Bianchi; giovedì 20 agosto Enzo Paci; mercoledì 26 agosto Enrique Balbontin.

L’Assessorato comunale alle Manifestazioni è riuscito dunque a realizzare un altro “colpo” in un’estate avara di eventi pubblici all’aperto. “Un grande risultato per la nostra amministrazione, siamo davvero felici di poter offrire quattro serate di grande cabaret con personaggi di spicco del panorama italiano”, afferma l’assessore Eugenio Maineri.

“Non posso che ringraziare gli uffici per l’organizzazione di questi spettacoli, che si aggiungono al calendario di manifestazioni estive – aggiunge – Il rispetto delle misure di sicurezza sanitaria ha condizionato la nostra estate ma siamo riusciti a programmare numerose iniziative che spero possano intrattenere e divertire i nostri cittadini e i nostri turisti in questa estate 2020 particolare”.

“Spero che Ceriale potrà così avere una attrattività ancora maggiore per nuovi ospiti e visitatori, generando un indotto positivo per tutte le attività del nostro territorio”, conclude Maineri.