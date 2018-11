A Cengio si gioca fra I Crocevia del Multiverso

È partito il conto alla rovescia per l’apertura della Convention di Giochi di ruolo, da tavolo e di carte che si terrà sabato 24 novembre a Palazzo Rosso di Cengio. Organizzata dalla Croce Rossa Italiana di Cengio in collaborazione con Multiversorum Magistri, la prima edizione de “I Crocevia del Multiverso” si aprirà alle ore 10: sessioni di gioco mattutine, pomeridiane e serali accoglieranno curiosi e giocatori accaniti durante tutto l’arco della giornata.

Oltre a gustare le prelibatezze gentilmente offerte dalla Croce Rossa gli avventori potranno interagire con gli artisti André Risso, Fabio Taddi, Giusy Ghioldi, Laura Di Fonzo e Monica Porro, partecipare ad uno degli svariati “facciamo finta che…” proposti dalle associazioni presenti (Multiversorum Magistri, La Dimora di Genova, La Gilda del Grifone di Torino), diventando protagonisti del coinvolgente mondo dei giochi di ruolo, in cui ogni storia prende forma tramite le decisioni dei partecipanti in una sorta di teatro improvvisato, che lascia libere le redini del “che cosa succederà”.

L’Associazione Atlantide darà la possibilità di provare diversi e fantasiosi giochi da tavolo in cui cimentare il proprio ingegno, mentre Mr.Magic Savona offrirà la possibilità di conoscere il gioco di carte collezionabili più diffuso nel mondo – e, per gli esperti, ben tre diversi tornei in cui affrontarsi.

Per fruire del buffet (menù sulla pagina Facebook “Multiversorum Magistri”) e partecipare alle sessioni gratuite di gioco di ruolo pomeridiane e serali è necessario prenotarsi alla fascia di sessioni scelta sulla pagina Facebook “Multiversorum Magistri” o WhatsApp a Pasquale Torre al numero 3409167357. Per i tornei di Magic (modern, premodern, booster draft) prenotazioni sulla pagina Facebook “Mr Magic (SV)” o via e-mail a mrmagicsavona@gmail.com.