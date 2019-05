Venerdì 31 maggio alle 20:30 presso l’Osteria De Gustibus in via dei Vegerio si terrà “A cena con l’autrice Chiara Moscardelli – Se non puoi essere gatta morta, una soluzione la troviamo”. L’evento è organizzato da La Compagnia dei Lettori in collaborazione con La Feltrinelli Point Savona.

Chiara Moscardelli, romana, vive a Milano. “Volevo essere una gatta morta”, suo romanzo d’esor­dio (ripubblicato da Giunti in edizione tascabile nel 2016), ha avuto un grande successo di pubblico e critica, di­ventando in breve un libro di culto. Nel 2013 è uscito per Einaudi “La vita non è un film” mentre Giunti ha pubblicato “Quando meno te lo aspetti” (2015) e “Volevo solo andare a letto presto” (2016), che hanno reso l’autrice una delle penne più frizzanti e apprezzate del panorama letterario italiano.

Menù

– Apericena a buffet

– Aperitivo alcolico o analcolico

– Acqua e caffè

Tariffe:

20 € per gli iscritti a La Compagnia dei Lettori

25 € per i non iscritti a La Compagnia dei Lettori