A cena con I Trilli tra musica e sapori liguri

Prosegue il tour estivo in giro per la Liguria e il basso Piemonte della band folk dialettale I Trilli. Dopo il Ferragosto nell’Alessandrino I Trilli in formazione acustica, guidati da Vladi, faranno tappa nel Savonese, precisamente nel cuore di Sassello, non solo con musica ma anche con i sapori della regione.

L’appuntamento è per mercoledì 21 agosto alle ore 20 al San Giovanni Ristorante Braceria Albergo, in località Avilla 4 per trascorrere una serata all’insegna dei sapori e delle sonorità della nostra terra con una cena tutta ligure nel bellissimo giardino del locale.