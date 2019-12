A Celle Ligure l’ultima domenica dell’anno è “Fuori dal Natale”

A Celle Ligure l’ultima domenica dell’anno sarà “Fuori dal Natale”: a cura del Consorzio Promotur con il patrocinio del Comune domenica 29 dicembre l’intero centro storico sarà invaso infatti da un’edizione straordinaria del mercatino di artigianato arricchita da prodotti enogastronomici. In più per far felici i bambini molte iniziative pensate per allungare la magia del Natale!

Via Boagno e piazza del Popolo ospiteranno una trentina circa di espositori dell’eccellenza enogastronomica: dall’olio ligure ai vini piemontesi, dal formaggio ai salumi e poi verdura a chilometro zero, miele, marmellate, confetture, prodotti trasformati, dolci da forno, baci e amaretti per prendere “per la gola” tutti i visitatori. Gli stand dei prodotti alimentari saranno alternati ai colorati banchi dedicati all’artigianato e alle opere dell’ingegno: piccoli lavori e deliziose idee regalo, tutti realizzati a mano con passione e abilità. Originali bijoux in rame, fimo, pietre e altri mille prodotti montati con sapienza ed eleganza, oggetti in legno per la casa e il design, lavori in stoffa, ricami, uncinetto, biancheria e accessori per i bimbi.

Lungomare Crocetta e piazzetta Arecco diventeranno il regno dei bambini. Per tutta la giornata sul molo centrale sarà allestito un minilunapark con tappeti elastici e giochi gonfiabili. Dalle 15 alle 17:30 la piazza sarà il regno di Circo Incerto con il magico laboratorio di circo e tutti gli attrezzi di giocoleria (palline, cerchi, clavette, diablo, flowerstick, piatti cinesi), di equilibrismo e acrobatica (filo teso, rullo e sfera d’equilibrio, trapezio, materassi). Tutti i bambini potranno cimentarsi e provare l’ebrezza di un pomeriggio circense.

La giornata sarà ricca anche per i grandi: al pomeriggio a partire dalle ore 15:30 in piazza Sisto il Celtic Christmas, canzoni e melodie natalizie dell’area celtica per arpa e voce con Katia ed Eliana Zunino. Due sorelle d’arte: un duo musicale raffinato che condurrà in un viaggio sonoro esplorando terre lontane. Da tempo immemorabile la voce ha accompagnato l’umanità nel suo viaggio attraverso i secoli, proponendosi come interprete della religiosità, dell’amore e della bellezza.

Al pari della voce uno strumento ha svolto funzioni analoghe: l’arpa, le cui prime rappresentazioni e raffigurazioni si perdono nella notte dei tempi. Ripercorrendo particolari sentieri musicali si potrà riscoprire la magia dell’arpa ricreando sensazioni ed atmosfere, che proiettano l’ascoltatore in un mondo segreto, forse appartenente a un lontano passato o a un prossimo futuro.

Tutti insieme aspetteremo il buio per il gran finale con la magia del fuoco ma prima ci sarà spazio in via Boagno per i Dolci Auguri: un modo per stare un po’ insieme, gustare una fetta di pandoro o panettone, bere una cioccolata e un the caldo e farsi gli auguri per il nuovo anno. Non potrà mancare un piccolo giro per ammirare le luminarie natalizie realizzate da Comune e Consorzio Promotur insieme agli imprenditori turistico commerciali e arricchite anche quest’anno dagli alberi di Natale realizzati dal consorzio con legno riciclato, che rendono ancora più magiche le vie di Celle Ligure.

“Fuori dal Natale” è realizzato con il contributo economico di Bagni Angelo, Bagni Augustus, Bagni Genova, Bagni Italia, Bagni Lido, Bagni Lina, Bagni Ligure, Bagni Luciani, Bagni Milano, Bagni Olimpia, Bagni Sole, Bagni Stella del Sud, Bagni Torino, Bagni Vittoria.