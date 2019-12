A Calizzano il Natale è “verde” con i Folletti del Bosco

Quest’anno a Calizzano scendono anche i Folletti del Bosco ad aiutare il paese per un Natale “green”. Con l’uso di soli materiali naturali parte un progetto a lungo termine con un minimo impatto ambientale: gli alberi verranno illuminati dal “sole” e un carretto trascinato da renne arriverà venerdì 6 dicembre (tempo permettendo), portando i Folletti del Bosco ad accendere il Natale.

Saranno in paese solo per un attimo, perché poi torneranno alla loro vita nel bosco, dove rimarranno fino al prossimo Natale. È quindi un’occasione irripetibile per venire a vederli perché, si sa, i Folletti portano fortuna!

Per le prossime festività di Natale le vie saranno addobbate in modo molto originale e in linea con la tendenza che guarda al recupero dei materiali naturali e alla voglia di semplicità. Quest’anno Calizzano ha organizzato un progetto ecosostenibile che ben si coniuga con l’anima del bosco che circonda il comune. Tutto è naturale: dal 6 dicembre addobbi e figure saranno sistemati per le vie a ricordare in questo Natale l’armonia di un tempo che fu.

Grandi e piccini hanno collaborato alla realizzazione del progetto. In particolare i bambini hanno preparato bellissime ghirlande che arricchiranno il paese di una particolare atmosfera natalizia.