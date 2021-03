A Cairo Montenotte il 10mo MelaDay e il 2° GelsoDay di Slow Food

Cairo Montenotte. Festeggia il decimo compleanno il MelaDay, l’iniziativa lanciata dalla Condotta Slow Food nel 2011 per richiamare l’importanza della difesa della biodiversità e la grande importanza di salvaguardare le specie vegetali in via di estinzione.

Nel corso delle diverse edizioni ha sviluppato un’importante sinergia fra mondo agricolo, Slow Food e istituzioni scolastiche e rappresenta la punta dell’iceberg di un lavoro molto più ambizioso teso a recuperare, raccogliere, raccontare, catalogare le accessioni locali e la storia di queste varietà.

Con l’edizione dello scorso anno, che ha registrato complessivamente 4.085 piantine innestate, si può considerare già raggiunto e superato l’obiettivo iniziale di riportare nei comuni della Valle Bormida oltre 2mila nuove piante di melo innestate con le 21 varietà antiche.

Sabato 13 marzo dalle 9 alle 12 in piazza Abba ci sarà la possibilità di adottare altre piantine innestate con le varietà storiche e l’occasione per sviluppare un’altra nuova iniziativa, il GelsoDay, con l’obiettivo di riportare nella Valle Bormida la coltivazione del Mù, ovvero il gelso nero (Morus nigra) e il gelso bianco (Morus alba). Prosegue così senza soste l’impegno della Comunità della Condotta Slow Food della Valle Bormida per richiamare l’importanza della difesa della biodiversità e il profondo significato rappresentato dalla necessità, che molte specie vegetali non spariscano per sempre.

I progetti Mela Day e Gelso Day non hanno carattere commerciale ma sono esclusivamente volti a sviluppare una concreta azione di difesa della biodiversità e rappresentano uno dei numerosi progetti che Slow Food sta realizzando sul territorio. Se per le mele si trattava semplicemente di consentire l’adozione di una piantina di melo innestato con una delle varietà antiche, con il Gelso Day si vuole sviluppare l’iniziativa di riportare sul territorio la coltivazione del Gelso, creando insieme i presupposti per la rinascita dell’allevamento dei bachi da seta.

A Cengio e nei paesi della valle, in particolare Saliceto e Monesiglio, nei primi del ‘900 questa coltura era molto diffusa proprio per favorire l’allevamento del baco da seta, tanto che proprio a Monesiglio era nata una “filanda” nel 1850 in un piccolo laboratorio poi chiuso 70 anni fa, dopo un secolo di attività. A questo fine è stata già prodotta e inviata alla Regione Liguria e al Comune di Cengio la documentazione per inserire un esemplare di Morus nigra nell’elenco degli alberi monumentali nazionali: l’albero ha una circonferenza di 420 cm e presumibilmente ha oltre un secolo di età.

La presenza a Cairo Montenotte di un Mercato della Terra ha favorito una naturale sinergia, peraltro già nei fatti e istituzionale, fra Condotta Val Bormida e il mercato stesso, individuando nel secondo sabato di marzo il momento ideale per l’innesto e la messa a dimora delle piantine. In occasione del 10° MelaDay e del 2° GelsoDay sarà possibile ritirare gratis le marze, ossia i rametti, e un numero limitato di esemplari di Gelso con la possibilità di prenotarli se non sarà possibile soddisfare immediatamente tutte le richieste.