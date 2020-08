A Bastia d’Albenga i sapori del territorio con “E séne du Burgu”

Albenga. Anche se le restrizioni vigenti rendono impossibile organizzare la Sagra du Burgu per il 2020 la gente di Bastia non si ferma: per questo motivo l’associazione Bastiamoci ha deciso per questa estate di dare vita a “E séne du Burgu”.

Saranno tre serate all’ombra del campanile in piazza della chiesa e in totale sicurezza per promuovere i gusti e le eccellenze del territorio, con la collaborazione di alcune attività della frazione che daranno una mano a titolo gratuito per la buona riuscita della manifestazione.

Con lo stesso spirito che ispirò la Sagra du Burgu, i giorni 21, 22 e 23 agosto saranno un fine settimana interamente dedicato a Bastia e ai sapori liguri. Massima attenzione alla sicurezza degli ospiti e degli operatori: numero chiuso e distanziamento ma senza rinunciare al buon cibo e soprattutto all’ottimo vino dei produttori bastiesi (Cascina Feipu, Dario Enrico, BioVio e Luigi Anfossi).

Serviti ai tavoli, gli avventori potranno gustare lasagne al pesto, tagliolini al sugo di cinghiale, coniglio alla ligure, roast-beef e dolci mentre i bambini avranno un menù dedicato per loro. Le serate proseguiranno in compagnia della musica dei dj Enzo e Ferix.

La prevendita dei biglietti è effettuabile a Bastia dal Barstia, Ca du Ghilla e Fox, ad Albenga presso Bianco sport in viale Martiri e da Enrico frutta e verdura in via al Fortino in zona mare oppure sarà possibile acquistarli effettuando un bonifico all’Iban IT48X0853049250000370105665 di Banca d’Alba, specificando in causale anche la serata scelta.

Il ricavato servirà per la promozione del territorio e delle sue attività e iniziative di beneficenza a km 0. In attesa del ritorno della Sagra du Burgu nel 2021, un appuntamento estivo da non perdere a Bastia d’Albenga.