8ª RunRivieraRun Half Marathon

Domenica 27 ottobre alle ore 9:30 prenderà il via l’ottava edizione della RunRivieraRun International HalfMarathon, mezza maratona con partenza da Varigotti e arrivo a Loano, ideata e organizzata dall’asd RunRivieraRun e fortemente voluta dalla Provincia di Savona in collaborazione con i Comuni di Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure e Loano.

Un evento unico in un panorama suggestivo: la mezza maratona si svilupperà attraverso 21,097 km dal Malpasso, toccando tutti i borghi di Finale Ligure (Varigotti, Finalmarina, Finalpia e Finalborgo). Attraverserà poi Borgio Verezzi, Pietra Ligure e Loano: qui transiterà nel centro storico e infine si concluderà nella cornice del rinnovato porto turistico Marina di Loano.

RunRivieraRun non è solo una gara: è il Village sabato 26 ottobre nel Complesso Monumentale Santa Caterina a Finalborgo con incontri, esposizione di aziende sponsor, massaggi, oltre al ritiro dei pettorali e dei pacchi gara. Saranno due le novità di corollario: LA8 da Varigotti a Finalborgo di circa 8 km, organizzata in collaborazione con Finalborgo.it, e La Regina Relay Half Marathon, la staffetta di 8 e 13 km (2 persone con cambio a Finalborgo), entrambe gare non competitive.

Sabato 26 ottobre l’expo nei Chiostri Santa Caterina aprirà dalle ore 10 alle ore 19 con ritiro pettorali e pacchi gara e iscrizioni. Il programma degli eventi collaterali è molto ricco e articolato lungo tutta la giornata. Alle 9:30 ci sarà l’anteprima con la palestra Firpo e la camminata dinamica al ritmo di musica “silent walking”, con partenza dai Chiostri.

Dalle 10 alle 19 saranno aperte le attività all’interno dell’Auditorium con la presentazione del progetto “Walk Riviera Walk 2020” dell’asd RunRivieraRun. Alle 11:30 sarà presentata la decima edizione del Grand Trail Rensen del 10 maggio 2020 a cura dell’asd Rensen Sport Team. Alle 15 si svolgerà l’incontro tematico “Natura e tecnologia avanzata: una risposta alle esigenze dello sportivo” a cura dello Studio Muovi la Salute di Albenga e Capiteal Italia.

Alle 16:30 si svolgerà la presentazione del percorso a cura dei pacers della RunRivieraRun e alle 17 la premiazione del Grand Prix delle gare tune-up dell’asd RunRivieraRun, durante la quale saranno premiati, tra le donne, al primo posto Elisa Vitton Mea, al secondo posto Marina Saccone e al terzo Fernanda Ferrabone, tra i maschi Alessandro Benati, vincitore del Grand Prix Tune-Up 2019, al secondo Andrea Verderame e al terzo Patrizio Vadone. Al termine ci saranno la presentazione dei top runner e il saluto dei rappresentanti delle quattro amministrazioni coinvolte.

Durante la giornata a Finalborgo e la domenica presso la Marina di Loano ci saranno il servizio di massaggio sportivo a cura della Diabasi di Sanremo e le attività dimostrative di tecnologie per gli sportivi, con la presentazione di Vibra 3.0, macchinario all’avanguardia per gli sportivi in grado di indurre un miglioramento delle performance con minor sviluppo di fatica muscolare a cura del centro Muovi la Salute di Albenga. Gli Angels, i volontari della RunRivieraRun, avranno uno spazio per reclutare altri Angels e consegnare la maglia tecnica.

Domenica 27 ottobre al Malpasso dalle ore 7 alle ore 8:30 si potranno ritirare i pettorali, alle ore 8:30 si terrà il riscaldamento warm up, alle ore 9:15 raduno degli atleti sotto l’arco di partenza, alle ore 9;30 partenza della mezza maratona in direzione Loano, passando per Finalpia, Finalmarina, Finalborgo, Borgio Verezzi e Pietra Ligure.

Il tempo massimo per portarla a termine è 2 ore 30 minuti. Il passaggio del primo atleta è previsto alle ore 9:45 a Finalpia, alle 9:50 a Finalmarina, alle 9:55 a Finalborgo, alle 10 alla Caprazoppa, alle 10:03 a Borgio, alle 10:15 a Pietra Ligure, alle 10:30 a Loano, alle 10:35 all’arrivo. Il passaggio dell’ultimo concorrente è previsto alle ore 10:15 a Finalpia, alle 10:30 a Finalmarina, alle 10:40 a Finalborgo, alle 10:45 alla Caprazoppa, alle 10:48 a Borgio Verezzi, alle 11 a Pietra Ligure, alle 11:45 a Loano, alle 12 all’arrivo.

Le strade coinvolte dal percorso RunRivieraRun e chiuse al traffico veicolare saranno:

a Varigotti: via Aurelia;

a Finale Ligure: via del Santuario, via Drione, lungomare Migliorini, via Bolla, via Ghiglieri, via Brunenghi, piazza san Biagio, piazza Garibaldi, via Nicotera, via Caprazoppa, via Aurelia;

a Borgio Verezzi: via Aurelia;

a Pietra Ligure: corso Italia, via don G. Bado, via Garibaldi, via Matteotti, via Crispi, via Borro, via Aurelia, via I. Messina, corso XXV Aprile;

a Loano: via sant’Erasmo, lungomare N. Sauro, Campo “L. Cadorna”, viale della Libertà, piazza Italia, via Doria, piazza Rocca, corso Roma, Marina di Loano.

RunRivieraRun Half Marathon, “la Regina”, classificata “internazionale” dal 2015, ora categoria Bronze della Fidal, nasce per diventare un evento non solo sportivo in cui sport e scienza si uniscono: sport inteso come alimentazione, benessere, salute, attività motoria che aiuta a vivere. “Tutti al traguardo, Tutti vincitori” è lo slogan della RunRivieraRun, i cui primati assoluti appartengono ad Ezekiel Kiprotich Meli tra i maschi in 1 ora 02’52” e Ruth Chebitok tra le femmine in 1 ora 13’55”. Un evento che promette grandi numeri, puntando al migliaio di partecipanti.