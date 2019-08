8ª edizione di Miss Pro Loco Loano

Domenica 18 agosto alle ore 21 alla Marina di Loano (in caso di maltempo nella Sala Azzurra del Marina Center) si svolgerà l’ottava edizione di Miss Pro Loco Loano, concorso di bellezza organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con Ast Promotion Agency e con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune e rivolto a ragazze di età compresa tra 14 e 29 anni.

Il concorso si terrà sulla passerella che collega lo Yacht Club con il Marina Center, gentilmente concessa per l’occasione. Le ragazze sfileranno prima in abbigliamento casual, poi in costume da bagno e infine con abiti eleganti e tacchi alti. La serata si chiuderà con la proclamazione della vincitrice. Oltre a Miss Pro Loco Loano sarà assegnata la fascia per la selezione ligure “Ragazza Cinema OK”.

La sfilata sarà intervallata da momenti di spettacolo. Mabel Melena Soyer sarà protagonista di un suggestivo spettacolo di danza. Guest star la cantautrice Marie Giambruno. Conduce l’evento Graziana Moretti. Il fotografo ufficiale è Enrico Kovac.

Le aspiranti miss interessate a partecipare dovranno presentarsi dalle 15:30 alle 16:30 alla Sala Mascalzone Latino di Marina Center munite di documento d’identità, costume, short o minigonna jeans, abito fashion elegante e relative scarpe con tacco alto per le varie uscite. Le partecipanti dovranno provvedere da sé a trucco e acconciature. Le minorenni dovranno essere accompagnate da uno dei genitori.