80’s Dance Party con Sandy Marton

Venerdì 8 marzo, Festa della Donna, dalle 22 nel locale Saitta a Loano ci sarà un divertente party con musica anni ’80 e quattro deejay ospiti: suoneranno Bruno Le Kard (40 anni di consolle nel Savonese, produttore discografico dal 1992, vincitore di 3 Dischi d’Oro nel 2018 e di uno nel 2019), Daniele Mad, Max Briant e Giovanni “Mix” Colombi.

Inoltre ci sarà una vera e propria icona della musica dance ’80: Sandy Marton, che canterà dal vivo le sue hit, da “Camel by Camel” a “Exotic and Erotic” e ovviamente anche la super hit “People from Ibiza”. L’evento è organizzato dalla company indipendente B.L.K. Musik Record.

“L’idea di fare questo evento il giorno della Festa della Donna è nato per caso – spiega Bruno Le Kard, nome d’arte di Bruno Cardamone, general manager della B.L.K. Musik – Stavamo scegliendo in quale giorno festeggiare il mio B-Day, che come ogni anno ha sempre un tema musicale diverso, e quest’anno, visto che per i tanti impegni lo abbiamo dovuto spostare di qualche settimana, abbiamo scelto questa data. Quindi buona festa a tutte le donne e ‘Happy B-Day Delay'”.