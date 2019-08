“80 voglia di Cinema e dintorni” alla Sala Marexiano

Un imperdibile appuntamento per gli amanti della Settima Arte è in programma da domenica 11 agosto (inaugurazione alle ore 18 con apericena) a domenica 15 settembre nella Sala delle Esposizioni del Giardino Marexiano a Borghetto Santo Spirito. Si tratta della mostra “80 voglia di Cinema e dintorni” dedicata alle locandine e ai manifesti dei più bei film degli anni ’80 a cura di Marco Tripodi e Lorenzo Zucchetta.

Dopo l’appassionate mostra dello scorso anno dedicata al grande attore romano Alberto Sordi alla Sala Congressi di via Marexiano è in programma ora questa stupenda mostra di manifesti, foto e locandine cinematografiche, messe a disposizione dalla benemerita famiglia Musso, che gestisce il Cinema Arena Vittoria da 63 anni. La struttura è dotata di 600 posti (450 al coperto) e immersa in un’oasi di verde, un piccolo e suggestivo parco botanico, che presenta decine di specie di fiori e piante esotiche che il signor Umberto e la signora Renata hanno sempre accudito con amore.

“L’evento è un omaggio ai più grandi e popolari produttori, attori, registi, artisti, disegnatori e grafici degli anni ’80 ma anche un modo per ricordare quella filmografia italiana minore, i cosiddetti B movie, che invece oggi la critica sta rivalutando, come dimostra pure la loro costante programmazione televisiva e la numerosa pubblicistica critica e storiografica a loro direttamente o indirettamente dedicata – spiega il critico cinematografico Adalberto Guzzinati – Un interesse dovuto sia alla bravura degli attori e dei registi sia alle valide sceneggiature che incarnavano perfettamente vizi e virtù dell’italiano medio”.

“Per rappresentare al meglio gli anni Ottanta si è deciso di selezionare il materiale anche in base ai vari momenti cinematografici vissuti a Borghetto Santo Spirito e più specificamente all’Arena Vittoria, il cinema all’aperto inaugurato nel 1954, che ha visto passare svariate generazioni di spettatori – spiegano Tripodi e Zucchetta – Negli anni ’80 il cinema era affollato da turisti e residenti, il pubblico era formato da persone di tutte le età, venivano programmati film non solo di Cannes e degli Oscar ma anche quelli dei grandi e importanti registi che hanno fatto la storia del cinema italiano. In mostra si potranno trovare documenti, manifesti e locandine relative non solo a film d’autore o super premiati ma anche quelle dei film di cassetta o di puro svago”.

Grande soddisfazione per questo evento di rilievo culturale nell’estate della Riviera di Ponente è espressa anche dal consigliere comunale delegato alla Cultura Mariacarla Calcaterra: “Si tratta di una mostra di notevole interesse in cui una certa considerazione è stata data anche ai grafici ed agli illustratori dei manifesti cinematografici, artigiani i cui lavori spesso sconfinano con l’arte”.

L’orario d’apertura sarà ad agosto tutte le sere dalle 21 alle 23 fino al 31 agosto mentre a settembre dal venerdì alla domenica dalle 21 alle 23. L’iniziativa è curata dagli Amici del Cinema di Borghetto Santo Spirito, che sostengono le attività della famiglia Musso, con la collaborazione del sindaco Giancarlo Canepa e dell’assessora a Turismo e Cultura Maria Carla Calcaterra, il patrocinio del Comune e del Forum Culturale di Borghetto Santo Spirito.