8° Val Maremola Trail – 28 km tra panorami mozzafiato

Domenica 9 febbraio a Tovo San Giacomo torna il Val Maremola Trail, manifestazione sportiva di trail running (corsa sui sentieri) organizzata dall’omonima associazione sportiva dilettantistica di Tovo San Giacomo e giunta alla sua ottava edizione.

La gara si articola su un percorso ad anello della lunghezza complessiva di 28 km con dislivello positivo di 1.600 metri, toccando i territori di Tovo San Giacomo, Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure, Giustenice e Magliolo, ossia tutti i comuni della Val Maremola.

Sono previste due competizioni sul percorso: la corsa per singoli e la staffetta di due atleti con passaggio di testimone al 15° chilometro. Il tracciato comprende tutte le caratteristiche della corsa in montagna, come salite ripide, discese tecniche, passaggi a corda fissa su percorsi escursionistici di notevole bellezza e con panorami mozzafiato.

Nell’ambito della manifestazione verrà organizzata inoltre una corsa non competitiva e a passo libero denominata Try Trail, alla sua quarta edizione, con un tragitto di 14 km e 700 metri di dislivello positivo. Il tracciato della corsa in questo caso si sviluppa su un percorso con un grado di bassa difficoltà, adatto a far conoscere il mondo del trail anche ai meno esperti.

La manifestazione è organizzata con il sostegno degli sponsor tecnici Scott e Dodge The Shot e numerosi altri sponsor. Tante le associazioni locali coinvolte nella gestione tecnica e nella sicurezza: AIB Protezione Civile di Tovo San Giacomo, Borgio Verezzi e Finale Ligure, Croce Rossa Italiana di Magliolo, Pietra Soccorso, CAI Club Alpino Italiano Loano, SMS Concordia di Verezzi, Gruppo Sportivo Ruota Libera. Fondamentale anche l’apporto del Comune di Tovo San Giacomo con la collaborazione della Polizia Municipale e la concessione in uso della tensostruttura sportiva, che accoglierà e ospiterà gli atleti nella fase del check-in e del ristoro finale.

L’ottava edizione del Val Maremola Trail è inoltre una gara solidale appartenente al circuito I Run for Find the Cure, in cui lo sport incontra la solidarietà. Alla competizione prenderanno parte alcuni dei migliori atleti di trail running del Nord Italia, tra i quali il vincitore della scorsa edizione Danilo Lantermino, terzo classificato al Tor des Géants 2019.