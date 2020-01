È tempo di rally in Liguria con la settima edizione della Ronde della Val Merula, primo appuntamento del calendario regionale 2020 organizzato dall’asd Sport Infinity, in programma ad Andora sabato 8 e domenica 9 febbraio. La gara sarà articolata su un invariato percorso di 247.51 km, di cui 45 relativi alla prova speciale “Passo del Ginestro”, che verrà percorsa quattro volte.

“È la stessa ps della scorsa edizione, molto apprezzata da tutti i concorrenti – puntualizza Domenico Salati, presidente di Sport Infinity – È stata allungata di 750 metri e portata a 11.250 km. Il fine ps è stato spostato in avanti includendo la stretta inversione a sinistra verso Cesio e la prova terminerà 150 metri dopo l’inversione, prima dell’abitato di Cesio”.

Sabato 8 febbraio la gara sarà riservato alle operazioni preliminari della stessa e alla disputa dello Shakedown, quest’ultimo ospitato dalle 10 alle 13 in via per Villalunga a Stellanello. Novità per le verifiche sportive, che si terranno dalle 8 alle 12 al pian terreno di Palazzo Tagliaferro. Dalle 18:30 alle 20 ci sarà la presentazione di rito di tutti gli equipaggi sulla pedana con il successivo parcheggio delle vetture in parco partenza notturno.

La 7ma Ronde della Val Merula scatterà poi alle ore 7:31 del 9 febbraio dalla centrale via dei Mille ad Andora, dove alle 16:21 è previsto l’arrivo del primo equipaggio concorrente.