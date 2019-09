7ma edizione di “Liguria Selection” a Vado Ligure

Sta per partire ufficialmente la settima edizione di “Liguria Selection”, il music show per interpreti, cantautori e band emergenti. Per la prima volta le selezioni live saranno itineranti e si svolgeranno in diverse location della Liguria.

Domenica 29 settembre alle 16 la prima puntata del contest si svolgerà presso il lounge e discobar Social Party all’interno dello shopping center Molo 8.44 di Vado Ligure. Il pubblico potrà vivere un pomeriggio di musica da protagonista votando i propri artisti preferiti tra i 15 in gara provenienti da tutta Italia e partecipando alla lotteria di Liguria Selection che permetterà al numero estratto di vincere un premio messo in palio dal locale.

Il programma offre proposte musicali di genere pop, rock, jazz, folk, blues, musica classica, hip-hop e rap. Giurati di questa prima tappa saranno il regista e attore Lazzaro Calcagno, il chitarrista Claudio Cinquegrana e il musicista Francesco Zino.