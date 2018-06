Grande giornata di sport con la 7ª Ciclopedalata Turistica “Savona in Bici”, che attira e coinvolge da diversi anni soprattutto famiglie e bambini. L’evento è organizzato da Chicchi di Riso Onlus, Comune di Savona e Unione Ciclistica Europea. Il ritrovo è fissato per le ore 14 in piazza Sisto IV mentre la partenza è prevista alle ore 15:30. L’arrivo sarà al centro commerciale Le Officine, dove i partecipanti riceveranno una merenda offerta proprio da Le Officine in collaborazione con Conad.

All’atto dell’iscrizione in piazza Sisto IV sarà consegnata ai partecipanti la maglietta ufficiale della Ciclopedalata (obbligatorio indossarla), a ricordo della manifestazione. Si consiglia e si raccomanda ai partecipanti l’utilizzo del casco, secondo quanto dispone il Codice della Strada.

L’Organizzazione viene manlevata da eventuali responsabilità riconducibili ad incidenti o danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione. Il servizio di assistenza sanitaria lungo l’intero percorso sarà gentilmente prestato dalla Croce Bianca. Il tagliando di iscrizione può anche essere consegnato direttamente al punto di ritrovo il giorno della manifestazione a partire dalle ore 14.

Percorso

Piazza Sisto IV (partenza) – Corso Italia – Corso Mazzini – Via Gramsci – Via Paleocapa – Piazza Mameli – Via Paleocapa – Via XX Settembre – Corso Mazzini – Ponte Letimbro – Corso Viglienzoni – Corso Ricci – Ponte Lavagnola – Via Crispi – Via Torino – Via Piave – Piazza Saffi – Via Boselli – Piazza Mameli – Via Montenotte – Corso Colombo – Ponte Letimbro – Corso Vittorio Veneto – Via Nizza – Corso Svizzera – Piazzale Amburgo Legino – Via Stalingrado – Via Braia – Via Stalingrado – Centro Polifunzionale Le Officine (arrivo)

Informazioni e iscrizioni

Ufficio Sport Comune di Savona 0198310670

Speedwheel 019813375

Centro Polifunzionale Le Officine 019264857