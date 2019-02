7° Carneval Day a Finale Ligure

Grande festa di carnevale a Finalmarina, in piazza di Spagna, sabato 9 febbraio con la sfilata itinerante delle maschere per le vie del centro e sul lungomare con partenza alle ore 14:30 dai Bagni Boncardo. Iscrizioni dalle ore 14:30 e premiazione alle ore 15:30. Alle ore 16 intrattenimento per bambini con Fortunello e Marbella. Merenda e cioccolata calda per tutti!

Ingresso e partecipazione gratuita. L’evento è a cura del Consorzio I Feel Good Finale con il patrocinio del Comune di Finale Ligure. In caso di maltempo la manifestazione si terrà sabato 23 febbraio.