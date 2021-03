“6 Ore della Morte”: a Pallare allenamento speciale con le Obstacle Course Race

Sabato 3 aprile dalle 10 alle 16 l’associazione sportiva dilettantistica OCR Arena Contest Savona la nona edizione delle “6 Ore della Morte”, non una gara ma un allenamento speciale per chi affronta o volesse affrontare le Obstacle Course Race e le Spartan Race o provare qualcosa di diverso e mettersi alla prova (per partecipare è richiesta l’iscrizione).

L’allenamento si terrà nei boschi di Pallare utilizzando tutti gli ostacoli naturali che la natura offre e gli ostacoli del campo di OCR Arena Contest Savona e con qualsiasi condizione meteorologica. Presso il campo ci sarà la possibilità di cambiarsi sia prima sia dopo l’evento e saranno fissati i punti di ritrovo, partenza e arrivo.

Il percorso prevede l’utilizzo del territorio limitrofo, all’85% immerso nella natura e dove ci saranno dei punti in cui verranno superati ostacoli naturali, come arrampicare, saltare, scavalcare, guadi (in sicurezza), strisciare. All’interno del campo affronteremo ostacoli specifici del settore OCR e Spartan Race.