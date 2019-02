5RITMI. CLASSE MEDITAZIONE IN MOVIMENTO // PER LA PRIMA VOLTA A SAVONA

Due ore per sudare, muoversi, gioire, buttar fuori, liberarsi, rigenerarsi e meditare con la pratica dei 5Ritmi®.

Il principio che guida questa pratica è molto semplice: quando ll corpo è in movimento, la mente si placa. E il corpo ha la straordinaria saggezza e capacità di guarirci, guidarci, condurci verso una vita piena di vita e una vita libera e autentica.

Come suggerisce il nome, i ritmi che compongono l’onda sono 5: Fluire (musica morbida), Staccato (musica ritmata), Caos (high energy), Lirico (musica più legger) e Quiete (musica meditativa).

Ogni ritmo ci permette di entrare in una qualità, in una parte di noi, e di esplorare quello che c’è muovendoci in un viaggio ogni volta diverso.

Per tutta la durata dello sweat, non ci saranno passi o istruzioni da seguire, ognuno sarà libero di esplorare se stesso attraverso musica e movimento.

Creata da Gabrielle Roth e praticata da decine di migliaia di persone in tutto il mondo, la danza dei 5Ritmi è una filosofia, una prospettiva, una meditazione dinamica, radicata nel principio che se si mette la psiche in movimento essa cura e guarisce se stessa. Il movimento è sia la medicina che la metafora, ed è efficace in tutte le culture e gruppi di età per trasformare la sofferenza in arte, l’arte in consapevolezza, e la consapevolezza in azione.

CONDUCE:

Marcella Panseri è certificata 5Rhythm® Space holder ed è la prima insegnante italiana di Soul Motion. Insieme a Nishta gestisce ConsciousDanceItaly, un portale di diffusione e crescita delle pratiche di movimento consapevoli in Italia. Quando non balla ha una casa editrice di fiabe su misura e fa il copywriter.

INFO PRATICHE:

Ci sono passi da imparare? No.

Devo essere allenata? No.

Ci sono limiti di età? No.

Tutti sono i benvenuti.