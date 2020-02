57° Trofeo Laigueglia

Come da tradizione il calendario italiano di ciclismo si apre con il Trofeo Laigueglia, che domenica 16 febbraio andrà in scena con la sua cinquantasettesima edizione e lo farà in grande stile, visto che quest’anno la gara è promossa dall’Unione Ciclistica Internazionale nelle prestigiose gare Pro Series.

Anche quest’anno la gara organizzata dal Comune con la regia tecnica del Gruppo Sportivo Emilia sarà gemellata al Giro dell’Appennino con la Challenge Liguria, la speciale classifica che premierà il miglior corridore in base ai risultati ottenuti nelle due corse.

Nel corso della sua storia il trofeo ha sempre rappresentato uno dei momenti più attesi dell’intera stagione, proponendosi agli addetti ai lavori e non come un momento di grande sport ma soprattutto come un vero e proprio evento che coinvolge un territorio particolarmente legato al ciclismo.

Il percorso ricalca quello delle ultime edizioni e proporrà nuovamente l’azzeccato finale del 2018. Dopo le operazioni preliminari con il foglio firma e la presentazione degli atleti in piazza dei Pescatori e il via ufficioso da via Roma alle ore 10:50 la carovana raggiungerà Albenga, Alassio e Ceriale per poi affrontare la prima asperità della giornata: quella di Onzo, preludio ad una parte di gara particolarmente interessante. Dopo aver toccato Ortovero e Villanova d’Albenga i corridori si dirigeranno verso il primo Gran Premio della Montagna a Cima Paravenna, salita storica del trofeo.

Dopo un primo passaggio in zona traguardo, a circa metà gara, si entrerà nel vivo con il Capo Mele e il Testico per poi entrare nel circuito conclusivo di 12.6 km con le asperità di Capo Mele e Colla Micheri, che saranno affrontate come lo scorso anno per quattro volte prima dell’arrivo, dopo 203 km di gara.

Segui la diretta testuale su IVG Sport.

Non mancano gli eventi collaterali. Sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 febbraio nel centro di Laigueglia saranno presenti la Lamborghini Huracan (che domenica scorterà la gara nei primi chilometri) e il Pullman Azzurro della Polizia Stradale, un’aula scolastica multimediale itinerante in cui gli agenti diventano “maestri di sicurezza” per i più piccoli con lezioni di sicurezza stradale a base di giochi a tema, filmati e cartoni animati per imparare le regole della sicurezza giocando.

Sabato alle 15 e domenica alle 10:30 nel centro di Laigueglia si terrà una sfilata di biciclette storiche curata dal Gruppo Storico del Giro d’Italia d’epoca. Sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30 presso l’Ufficio Informazioni Turistiche in piazza Cavour si potrà visitare la mostra multimediale “Trofeo Laigueglia 57 edizioni”, un viaggio nella storia della classica ligure curato da Roberto Schiavon. Lunedì 17 febbraio “Precedenza alla vita”, incontro formativo sulla sicurezza stradale con Marco Scarponi e i bambini delle scuole.