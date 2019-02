Uno strepitoso “spettacolo” di sport a due ruote: sarà questo il 56esimo Trofeo Laigueglia, grande classica di inizio stagione che aprirà il calendario delle competizioni del ciclismo italiano domenica 17 febbraio con partenza alle ore 11. La gara è organizzata dal Comune con la regia tecnica del Gruppo Sportivo Emilia ed è valida come prima prova della Challenge Liguria.

Tra i 140 atleti iscritti in rappresentanza di 20 squadre, fra cui due World Team e la selezione della Nazionale Italiana, figurano alcuni corridori che nel corso degli ultimi anni hanno lasciato il proprio segno sulla classica ligure, a partire da tre vincitori: Moreno Moser (Nippo – Vini Fantini – Faizanè), autore della doppietta 2012 e 2018, Fabio Felline (Nazionale Italiana), che conquistò l’edizione 2017, e Davide Cimolai (Israel Cycling Academy), primo nel 2015.

A loro si aggiunge un folto gruppo di atleti che hanno sempre avuto un buon feeling con il Trofeo Laigueglia, tra i quali Francesco Gavazzi (Androni Giocattoli – Sidermec), secondo in due occasioni e per tre volte quinto, i suoi compagni di squadra Matteo Montaguti, terzo nel 2012 e quarto nel 2015, e Matteo Busato, terzo lo scorso anno, il francese Romain Hardy (Team Arkea – Samsic) e Paolo Totò (Sangemini – Trevigiani – MG Kvis), secondi rispettivamente nel 2017 e 2018. Di particolare interesse anche la presenza degli azzurri Gianluca Brambilla e Giulio Ciccone oltre a quella del tre volte campione italiano Giovanni Visconti.

Il percorso ricalca quello delle ultime edizioni e proporrà nuovamente l’azzeccato finale del 2018. Dopo le operazioni preliminari con il foglio firma e la presentazione degli atleti in piazza dei Pescatori e il via ufficioso da via Roma alle 10:50, la carovana raggiungerà Albenga, Alassio e Ceriale per poi affrontare la prima asperità della giornata, quella di Onzo, preludio ad una parte di gara particolarmente interessante.

Dopo aver toccato Ortovero e Villanova d’Albenga i corridori si dirigeranno verso il primo Gran Premio della Montagna della giornata, quello di Cima Paravenna, salita storica del Trofeo. Dopo un primo passaggio in zona traguardo, a circa metà gara, si entrerà nel vivo con Capo Mele e il Testico per poi entrare nel circuito conclusivo di 12.6 km con le asperità di Capo Mele e Colla Micheri, che sarà affrontato, ecco la novità, per quattro volte prima dell’arrivo dopo 203 km di gara.

Potrete trovare la cronaca testuale della gara in diretta su www.ivgsport.it. Grazie all’accordo tra Lega del Ciclismo Professionistico e PMG Sport la manifestazione sportiva godrà di un’ampia copertura televisiva. Le fasi finali di gara saranno infatti trasmesse per la prima volta in diretta televisiva dalle 15:30 alle 16:30 in Italia su Rai Sport e all’estero su L’Equipe ed Eurosport Francia e in web streaming sulle piattaforme della PMG Sport e dei siti specializzati (tuttobiciweb.net, Repubblica.it, Cyclingpro/Spaziociclismo, Flobikes, Global Cycling Network, InBici, Cicloweb).

Bike Channel trasmetterà la gara in differita nella serata di lunedì 18 febbraio a partire dalle ore 21:15. Le immagini saranno inoltre distribuite dall’Eurovisione alle oltre 70 emittenti associate.

Particolarmente ricco il programma degli eventi collaterali. Sabato 16 febbraio dalle ore 15:30 presso il Molo si terrà la presentazione delle squadre partecipanti. Sabato 16 e domenica 17 febbraio nel centro storico saranno presenti la Lamborghini Huracan (che scorterà la gara nei primi chilometri) e il Pullman Azzurro della Polizia Stradale, un’aula scolastica multimediale itinerante in cui gli agenti diventano “maestri di sicurezza” per i più piccoli con divertenti lezioni di sicurezza stradale a base di giochi a tema, filmati e cartoni animati per imparare le regole della sicurezza giocando.

Sabato 16 alle ore 15 e domenica 17 alle ore 10:30 nel centro storico si terrà la sfilata delle biciclette storiche curata dal Gruppo Storico del Giro d’Italia d’epoca. Sabato 16 e domenica 17 presso l’ex Delegazione Spiaggia (piazza Cavour) dalle 9 alle 19:30 si potrà visitare la mostra multimediale “Trofeo Laigueglia 55 edizioni + 1”, un viaggio nella storia della classica ligure curato da Roberto Schiavon.