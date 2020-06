Spettacolo “Shakespeare à la carte” a Castelfranco di Finale Ligure

Torna sul solco della rassegna “Castelfranco Classica” il grande teatro dal vivo in Fortezza.

Giovedì 16 luglio ore 21.30

#SHAKESPEAREÀLACARTE Romeo e Giulietta di e con Roberto Corradino, prod. Reggimento Carri.

#SHAKESPEAREÀLACARTE è un frullato interattivo per attore e pubblico, un attore, Roberto Corradino, che da solo interpreta tutti i personaggi con pochi oggetti, cavalcando col teatro più semplice, immediato –popolare, si diceva una volta- le storie immortali che Bill (William Shakespeare) ci ha regalato. Storie di guerra, d’amore, di lotte fraterne di grandi temi che attraversano la vita umana, e delle passioni che vivono nel cuore e nella mente degli uomini.

#Shakespeareàlacarte è una serata scespiriana, una festa da ballo per esempio a casa Capuleti ovvero come amavamo quando non avevamo ancora vent’anni.

“E allora è Don Capuleti in persona, il padre di Giulietta, ad aprire le porte e le sale del suo palazzo a Verona, e io e Bill (Shakespeare) faremo da maggiordomi. Siete tutti invitati a Palazzo Capuleti per questa serata danzante, la nostra festa -e Tebaldo lo terremo a bada, tranquilli- a riscoprire l’amore bello, l’amore puro, l’amore giovane, quello che abbiamo provato a quindici/sedici anni; lo faremo con Romeo e Giulietta, la storia delle storie d’amore, la madre di tutte le storie d’amore. Forza! rispolveriamo quelle scintille elettriche che avevamo negli occhi quando vedevamo la nostra, o il nostro innamorato!

E venite eleganti: Don Capuleti, io (Mr.Pot) e Bill (Shakespeare) vi aspettiamo con la storia d’amore più bella del mondo, la storia di Romeo e Giulietta” Roberto Corradino.

Per lo spettacolo sarà necessaria la prenotazione ai numeri 335 6671370 – 393 3977814 o via email all’indirizzo: forza8eventi@gmail.com

Per quanto riguarda i prezzi: l’ingresso al singolo spettacolo teatrale è di 20 euro.

Il costo dell’abbonamento è fissato a 75 euro; inoltre è possibile una seconda formula di abbonamento, chiamato “sostenitore”, al costo di 100 euro. Anche quest’anno sarà attivata la prevendita degli abbonamenti presso la LIBRERIA CENTOFIORI, Via Ghiglieri 10 a Finale Ligure; Tel. 019 692319.