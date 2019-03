“50 sfumature di Gigio” di e con Simonetta Guarino al Teatro Sacco

Sabato 9 marzo alle 21 al Teatro Sacco di Savona arriva “50 sfumature di Gigio” di e con Simonetta Guarino. Il Gigio (alias il Maschio – Marito) attraverso lo sguardo di una scienziata della psiche: la dottoressa Melany, studiosa delle meraviglie del comportamento umano e delle differenze uomo – donna.

Antropologa? Nessuno lo sa ma vantando cattedre nelle università più prestigiose, in primis la Regia Università del Puttenburgo, la dottoressa Melany ci introdurrà nel nostro mondo interiore senza disprezzare buoni consigli e buon senso e ci presenterà ospiti d’eccezioni che testimonieranno modi unici e inimitabili di essere donna: Gaia, archetipo stesso della casalinga di Voghera, e Leonarda, spietata manager sui tacchi a spillo. Tre punti di vista sul mistero misterioso del pensiero maschile. Tre profonde conoscitrici della relazione uomo – donna.

Attraverso il suoi personaggi Guarino si triplica e ci racconta le meraviglie della Psiche Gigia, quali stratagemmi utilizzare per salvaguardare la vita di coppia e difendere il vincolo familiare oppure al contrario diventare “uome” senza intaccare la propria femminilità. Con il suo spettacolo ”50 sfumature di Gigio” Guarino porta lo spettatore in un universo parallelo in cui i valori vengono ribaltati, gli oggetti vengono strappati dal piano reale e portati su un altro livello creando effetti esilaranti.

Amata dal pubblico ed apprezzata dalla critica – come dimostrano le vittorie di prestigiosi concorsi di cabaret – Simonetta Guarino mette in scena un mondo dissacrante e trasgressivo, che gioca con i (dis)valori dell’universo femminile e sa parlare di ciò che non può essere detto.

Per rispettare la normativa vigente sulla sicurezza il teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata, pertanto è molto gradita la prenotazione.