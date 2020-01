5° Trofeo “Elena Ghidetti – Ginnastica senza Frontiere”

Sabato 11 gennaio dalle 11:30 alle 17 al PalaMarco l’asd Ginnastica Ligure organizza il V Trofeo “Elena Ghidetti – Ginnastica senza Frontiere” in ricordo dell’amata istruttrice, fondatrice dell’associazione sportiva dilettantistica e direttrice tecnica regionale del Comitato Regionale Liguria della Federazione Ginnastica d’Italia.

Albenga accoglie dunque le atlete più interessanti del panorama ginnico italiano, per le quali questo trofeo sarà un’ulteriore prova in pedana. Alla gara partecipano rappresentative di società di molte regioni italiane in un’originale formula di gara ideata dalla stessa Ghidetti.

Saranno due giornate dedicate allo sport e al divertimento non soltanto per gli appassionati di ginnastica ma per tutti coloro che hanno il desiderio e la curiosità di cogliere l’eleganza e l’armonia dei movimenti che la ginnastica ritmica può regalare.