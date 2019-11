4a Marcia Mondiale per il Clima di Fridays For Future

“L’Italia da nord a sud è in ginocchio a causa di quello che ancora chiamano maltempo. Dovremmo invece chiamarlo con il suo vero nome: Emergenza Climatica! I cambiamenti climatici sono reali e sono già qui in Italia”. Parola dei referenti locali del movimento Fridays For Future Savona per lanciare la quarta Marcia Mondiale per il Clima, che si terrà venerdì 29 novembre con ritrovo alle 9:30 in piazzale Eroe dei Due Mondi. Al termine ci saranno alcuni interventi in piazza Sisto IV.

“Le città simbolo del nostro Paese, come Venezia e Matera, sono letteralmente sott’acqua ma non solo: tutta la penisola sta contando i danni degli intensi nubifragi e delle violente trombe d’aria – proseguono i referenti del movimento – Nel nostro territorio circa ogni settimana viene emanata un’allerta meteo per possibili catastrofi naturali.

Noi non ci fermeremo finché governi e istituzioni non riconosceranno che siamo in piena Emergenza Climatica e non agiranno di conseguenza. Abbiamo bisogno di voi, con noi, per diffondere l’evento e partecipare numerosi a questa quarta marcia mondiale.

Speriamo vorrete supportarci in questo momento di crisi ambientale e climatica sempre più evidente e aiutarci con il passaparola. Siamo a disposizione per qualsiasi confronto o chiarimento e come sempre se qualcuno avesse piacere a fare un intervento o preparare qualcosa insieme ci contatti”.