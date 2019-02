47° Cimento Invernale di Celle Ligure

Le previsioni del tempo sono favorevoli e ci saranno numerose adesioni: per questo la quarantasettesima edizione del Cimento Invernale di Celle Ligure, in programma per domenica 24 febbraio, sarà da record!

L’evento promosso dallo Sporting Club Pesca Sportiva di Celle Ligure in collaborazione con il Comune avrà inizio alle ore 10 con il ritrovo dei partecipanti presso il cabinone dello Sporting Club in piazza del Popolo.

Collaborano alla gestione organizzativa la Croce Rosa Cellese e l’Associazione Volontari Protezione Civile “Tonino Mordeglia”. L'”ora X” per il tuffo è fissata per le 11:30 sull’arenile antistante il centro storico. Al termine della manifestazione ci sarà la premiazione di tutti i partecipanti e un rinfresco.