45esima Rassegna dei Ricordi – 3ᵃ edizione di “Api in Piazza”

Domenica 12 maggio a Cairo Montenotte si tiene la 45esima edizione della Rassegna dei Ricordi organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. Diverse attività e appuntamenti che sapranno coinvolgere e incuriosire. Vi aspettano i tradizionali banchetti dove potrete trovare antichità, oggettistica e molto altro tra le vie del centro storico: tanti spunti suggestivi per acquisti unici in queste giornate di primavera.

Tra una bancarella e l’altra troverete anche i motori rombanti e fiammanti delle Vespe Piaggio. Dalle 10 alle 18 potrete partecipare alla prima edizione del concorso “Foto in Vespa” organizzato dal Consorzio Il Campanile. Basta scattarsi una foto in sella alle due ruote più famose d’Italia e condividendole sulle pagine Facebook e Instagram de Il Campanile: le tre foto che otterranno più like verranno premiate con bellissimi premi.

La terza edizione di “Api in Piazza” aspetta tutti gli amanti del miele per un viaggio nel mondo dell’apicoltura. Nella cornice di piazza della Vittoria sarà possibile vivere un’esperienza sensoriale, partecipare a gruppi di discussione, degustare mieli “non convenzionali” accompagnati da Apicoltura Pozzolo Dario e Michela Marino.

Queste attività saranno affiancate da laboratori in cui sarà possibile realizzare dolci e dipingere le arnie con materiali di recupero insieme alla pittrice Rossella Bisazza attraverso l’esplorazione di alcune tecniche di pittura con materiale di recupero e, nell’ambito specifico dell’apicoltura, con l’utilizzo di alcuni materiali tratti dalla pulizia delle arnie. Un ventaglio di azioni che vi racconteranno il miele in ogni sua sfumatura dolce e affascinante. Potrete avere tutte le informazioni che cercate nel punto dedicato del Centro di Educazione Ambientale.

Non mancheranno infine spazi dedicati ai più piccoli con giochi, truccabimbi e laboratori didattici creativi.