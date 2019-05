43esimo Raduno Diocesano delle Confraternite

Domenica 2 giugno le Confraternite della Diocesi di Savona Noli si riuniranno a Valleggia presso la sede della Confraternita San Sebastiano per il 43esimo Raduno Diocesano. L’appuntamento si svolge ogni anno presso una confraternita diversa ed è promosso dal Priorato Diocesano delle Confraternite.

Quest’anno il tema che farà da filo conduttore sarà “Verso l’alto – Il carisma delle Confraternite in una Chiesa sinodale”, con un riferimento particolare al beato Piergiorgio Frassati, patrono delle confraternite italiane e il cui culto è radicato nella realtà della Chiesa diocesana. L’incontro del vescovo Calogero Marino con i confratelli e le consorelle sarà il cuore del raduno, condividendo insieme la preghiera e la testimonianza.

Un momento di “festa di famiglia” per le confraternite ma a cui sono invitati a partecipare tutti i fedeli e quanti vorranno conoscere di più la realtà di questi sodalizi che da secoli svolgono un’importante servizio nel nostro territorio. “Un grazie particolare alla Confraternita e alla Comunità Parrocchiale di Valleggia per l’accoglienza, al Comune di Quiliano e a tutti i volontari che si stanno prodigando per la buona riuscita dell’evento”, dichiara il Priorato Diocesano delle Confraternite.

Programma

ore 14:30 ricevimento delle rappresentanze

ore 15 monsignor Marino incontra i confratelli e le consorelle nell’Oratorio San Sebastiano

ore 16:30 Vespri, processione con i crocifissi e conclusione con la benedizione eucaristica e la consegna degli attestati