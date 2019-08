42esima Sagra del Budino della Nonna

Da venerdì 9 a domenica 11 agosto presso le Opere Parrocchiali Leca d’Albenga darà vita alla quarantaduesima Sagra del Budino della Nonna, organizzata dalla Parrocchia Nostra Signora Assunta e dall’Albenga Volley. Un evento tanto atteso quanto gradito, che anche quest’anno non deluderà le aspettative, proponendo piatti tipici della tradizione senza tralasciare interessanti novità, a partire proprio dal budino, la cui amatissima versione classica verrà affiancata da una nuova proposta.

Le tre serate saranno allietate da buona musica con protagonisti la band ingauna Missing Ink, la Studio 54 Disco Band e il gruppo Sorrisi e Musica.

In particolare sabato 10 agosto alle ore 21:30 grande serata di musica live con la Studio 54 Disco Band, nata a fine 2017 da un’idea di Renato e Walter dopo quasi dieci anni di live insieme in vari progetti e negli ultimi cinque più di 100 concerti in locali e piazze. La line up è formata dalle voci Carlotta Fosca, Walter Sechi e Roberta Daniel, dal basso di Renato Scirocco, dalle chitarre di Fabio Frontero, dalle tastiere di Marco Falanga e dalla batteria di Daniele Crisafulli.

Le voci di Walter, “Cocca” e “Roby” si fondono in armonizzazioni strabilianti e si alternano tra loro raccontando la disco dalla sua genesi negli splendidi anni ’70 ai giorni nostri, con le più belle hit italiane e internazionali. I musicisti Renato, Fabio, Marco e “Dany” scandiscono tempo e melodie che hanno un solo imperativo: indurre movimento! È infatti il coinvolgimento del pubblico la forza della band: uno scambio di energia che rende le serate by Studio 54 così speciali e indimenticabili.