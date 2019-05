41° Festival dello Zucchino d’oro

Al via giovedì 16 maggio alle ore 20,45 la quarantunesima edizione del Festival canoro dello Zucchino d’Oro, che per tre sere animerà il teatro don Pelle di San Giorgio d’Albenga.

Le serate avranno come punti fermi la sigla “La storia dello Zucchino”, il saluto iniziale dei bimbi che frequentano la scuola parrocchiale dell’infanzia di San Giorgio e la voglia di partecipare ad una festosa gara canora. Circa una settantina i brani presentati dai partecipanti suddivisi nelle varie categorie: i bimbi dai 3 ai 5 anni presenteranno canzoni appartenenti alla storia del più celebre cugino “Zecchino d’oro” come ad esempio i vecchi “Il valzer del moscerino”, “La tartaruga sprint” o i più giovani “L’anisello Nunù” e “La cicala latina”; i ragazzini di elementari e medie suddivisi in due categorie presenteranno i più grandi successi degli anni sessanta: “Se bruciasse la città”, “Nel sole”, “ Il ballo del mattone”, “Andavo a 100 all’ora” solo per citarne alcuni; i ragazzi più grandi invece gareggeranno nelle prime due serate con brani a scelta del repertorio italiano e straniero.

Tutte le sere ci sarà uno spazio dedicato ai cori vocali che quest’anno vedrà esibirsi oltre ai due “cori di casa”, cioè il “Coro dello Zucchino” e il coro della Scuola parrocchiale dell’infanzia di San Giorgio, anche il coro delle Scuole Rossello, quello formato dai piccolissimi della scuola dell’infanzia Faà di Bruno, il gruppo vocale “Incanto” e “L’officina delle piccole arti” per un totale di più di 150 tra bimbi e ragazzi coinvolti.

Dopo il successo dello scorso anno ritorna fuori concorso la categoria genitori/figli che darà la possibilità ad alcune mamme di provare o riprovare l’emozionante esperienza di duettare davanti ad un pubblico insieme ai propri figli.

Per non farsi mancare proprio nulla, nella serata di sabato interverranno come ospiti gli “I-coustic”: Gloria Berra (voce), Daniele Spazian (chitarra elettrica) e Tony Capezio (basso) tre giovani albenganesi che uniti dalla passione per la musica hanno dato vita a questo trio che normalmente si esibisce nei locali della Riviera e del Piemonte. Nell’attesa dei verdetti della giuria, i tre presenteranno alcuni brani facenti parte del proprio repertorio che spazia dai classici blues/soul americani alle hit moderne, il tutto reinterpretato secondo le proprie sonorità.

Lo Zucchino d’Oro quindi anche quest’anno punta ad essere uno spettacolo per tutti i gusti e per tutte le età.

Ingresso: adulto 5€, bambini fino a 10 anni 2€