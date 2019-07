Da martedì 6 a giovedì 8 agosto nel cortile del Convento dei Padri Cappuccini, in via dei Gazzi, si svolge la 40esima Sagra della Trenetta, organizzata dalla Parrocchia Santa Maria Immacolata con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Loano.

L’appuntamento gastronomico offrirà una nuova occasione per gustare piatti tipici liguri come i ravioli di burage, il condigiun, il fritto misto di mare e soprattutto le trenette al pesto preparate secondo la ricetta tradizionale. Non mancheranno le frittelle di mele, piatto tipico della storica sagra loanese, che conta sulla collaborazione di decine di volontari. Il tutto sarà accompagnato da musica dal vivo e pesca di beneficenza. Gli stand gastronomici apriranno alle 19.

La Sagra della Trenetta contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente: tutto il materiale usa e getta utilizzato durante la manifestazione è compostabile al 100%. La manifestazione si svolge anche in caso di maltempo grazie alla disponibilità di 400 posti a sedere al coperto.