4° Trofeo Elena Ghidetti – Ginnastica senza Frontiere

Anche quest’anno l’ASD Ginnastica Ligure Albenga organizza il Trofeo Elena Ghidetti – Ginnastica senza Frontiere in ricordo dell’amata istruttrice e tecnica federale Elena Ghidetti, fondatrice dell’associazione sportiva.

La quarta edizione della gara porta con sé importanti novità. La Federazione Ginnastica d’Italia ha deciso di trasformare questo trofeo in un evento nazionale, avendo riconosciuto l’impegno della tecnica Ghidetti all’interno dell’organizzazione federale quale direttrice tecnica regionale del Comitato regionale Liguria.

Questo permette alla città di Albenga di accogliere le atlete più interessanti del panorama ginnico italiano e di veder esibire la squadra nazionale Junior italiana. Quest’ultima, composta dalle ginnaste Serena Ottaviani, Sofia Ellen Garcia, Siria Cella, Giulia Segatori, Vittoria Quoiani, Alessandra Naclerio e Simona Villella, guidate dalle tecniche Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova, intratterrà il pubblico esibendosi con due esercizi di squadra, cinque cerchi e cinque nastri.

Per loro questo trofeo sarà un’ulteriore prova in pedana prima dei campionati europei dove dovranno difendere il titolo di vicecampionesse d’Europa. Alla gara partecipano rappresentative di società di nove regioni italiane, dando l’occasione, per la prima volta, di poter ammirare in una originale formula di gara, ideata dalla stessa Elena Ghidetti, le migliori atlete italiane. Saranno due giornate dedicate allo sport e al divertimento, non soltanto per gli appassionati di ginnastica ma per tutti coloro che hanno il desiderio e la curiosità di cogliere l’eleganza e l’armonia dei movimenti che la ginnastica ritmica può regalare.

L’ASD Ginnastica Ligure Albenga aspetta tutti gli appassionati al Palazzetto dello Sport di Albenga, sabato 12 e domenica 13 gennaio, con la squadra nazionale Junior italiana che si esibirà nel pomeriggio di sabato e nella mattina di domenica.

La stessa associazione sportiva ringrazia il Comune di Albenga, nella persona del vicesindaco Riccardo Tomatis e di Angela Elena dell’Ufficio Sport, che hanno condiviso il difficile compito organizzativo. Un grazie particolare ai numerosi sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, al Comitato regionale Liguria della Federazione Ginnastica, all’attuale direttrice tecnica regionale Maura Rota e a tutte le tecniche della società, capitanate da Rossana Lo Vetere che senza tregua lavorano spalla a spalla con gli instancabili genitori, perché Albenga possa vivere a pieno due giorni di ginnastica ritmica di altissimo livello tecnico.