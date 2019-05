38esima “Varazze di Sera” – Corsa podistica competitiva su strada

Venerdì 24 maggio si svolge l’edizione numero 38 della “Varazze di Sera”, organizzata dall’asd Atletica Varazze in collaborazione con il Comune. Gli atleti saranno impegnati in una corsa podistica competitiva su strada 10 km, valida come quarta prova del circuito Grand Prix Fidal “Run Liguria” 2019.

Il percorso si snoda tra le vie cittadine e sul panoramico lungomare di corso Europa, noto anche come passeggiata della Villa Araba, appena riaperta dopo gli ingenti danni causati dalla mareggiata che ha devastato la Liguria. Il via sarà alle ore 20:30 davanti al Palazzetto dello Sport in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa per poi proseguire sul tracciato panoramico, inserito nel Parco Regionale del Beigua, fino al giro di boa alle porte di Cogoleto e ritorno con arrivo al punto di partenza.

Alla competizione potranno partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL, EPS e Run Card in regola con certificato medico. Sul sito web dell’Atletica Varazze si potrà consultare il regolamento. Si può effettuare l’iscrizione online oppure sul posto prima della partenza.

Inoltre per il divertimento dei più piccoli dai 0 ai 12 anni e dei loro genitori, nonni o accompagnatori o chi volesse partecipare si svolge la 16esima edizione del MiniTeiroTour su un percorso tutto cittadino nelle vie di Borgo Solaro di circa 1 km con ricordo della manifestazione per tutti gli iscritti giunti all’arrivo.