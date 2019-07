36° Meeting Internazionale Fiat 500 Garlenda

Giunge alla 36esima edizione il Meeting Internazionale Fiat 500 di Garlenda. Diversi fedelissimi della manifestazione, tra italiani e stranieri, hanno colto l’occasione di farsi una vera e propria vacanza slow drive, usando la piccola utilitaria per godersi quest’angolo di territorio. Tra loro una rappresentanza del Fiat 500 Club of Ireland, fondato a Dublino nel 1992: Oliver Forde e la figlia Jill, i coniugi John Mc McEntaggart e Mary Henry, Martin e Hilary Raeside (che festeggeranno a Garlenda il loro 30° anniversario di matrimonio) e Brian e Margaret Byrne. Per essere presenti hanno percorso ben 2.500 km con le loro storiche auto. L’Irlanda quest’anno è la nazione ospite d’onore.

Dopo i festeggiamenti per il 62° compleanno della 500, svoltisi il 4 luglio al Museo della 500, si entra davvero nel vivo della manifestazione con la cerimonia inaugurale venerdì 5 luglio mattina alle ore 10 con la presentazione del programma da parte del direttore del meeting Alessandro Scarpa e l’apertura della mostra dedicata alle t-shirt del raduno. Il Museo “Dante Giacosa” per tutta l’estate propone l’esposizione delle magliette realizzate durante le varie edizioni del meeting, per le quali è stato scelto un originale allestimento stile… panni stesi!

Nel pomeriggio, con partenza dalle ore 14, è previsto il giro turistico ad Andora con visita all’Azienda Agricola Cascina Praie, il successivo posizionamento delle vetture nel centro storico e sulla passeggiata (con possibilità per chi lo desidera di un tuffo in mare) e, sempre all’insegna della scoperta delle tipicità della nostra terra, ci sarà anche un momento dedicato alla Cipolla Belendina, tutelata da un presidio Slow Food.

Dalle 18 a Garlenda al Parco Villafranca è previsto il 500 Beach Party, un aperitivo con dj set, e dalle 21:30 Disco Dance. L’ormai tradizionale “Alassio by Night”, con le 500 sul molo e bagno di mezzanotte, sarà quest’anno preceduta dalla cerimonia di posa della piastrella dedicata al Fiat 500 Club Italia, sul celebre Muretto di Alassio.

Sabato 6 luglio si svolgeranno il Grand Tour della Valle Arroscia con pranzo a Leverone (Imperia) e in serata il grande show con le esibizioni degli stessi cinquecentisti. Domenica 7 luglio mattina grande coreografia e carosello finale all’Ippodromo dei Fiori di Villanova d’Albenga.