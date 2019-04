Domenica 12 maggio la Polisportiva San Francesco organizza, con il patrocinio di Provincia e Comune di Savona, la 31esima Camminata Panoramica – 28° Memorial “Nicola Gambetta”, manifestazione podistica aperta a tutti e diventata con gli anni un appuntamento fisso per gli sportivi. In provincia sono poche le corse podistiche che riescono a raccogliere così tanti iscritti e una partecipazione di massa che riesce a mettere insieme gli atleti che si contendono i record, le famiglie con passeggino al seguito, gli alunni delle scuole e persino gli ultraottantenni.

Le motivazioni che spingono non solo atleti di Liguria e Piemonte ma anche tante persone senza spirito competitivo a partecipare possono essere tante e diverse: tra queste sicuramente vi è la possibilità di trascorre una giornata all’aria aperta godendosi il panorama e il verde delle colline savonesi e la certezza di contribuire con i 6 € di iscrizione ad aiutare persone meno fortunate. Il ricavato (nel 2018 sono stati raccolti 2.550 €) viene devoluta all’A.S.CO.L.L. Associazione Savonese contro le Leucemie, costituita nel dicembre 1991 in ricordo di Nicola Gambetta e Nicoletta Botta, due giovani savonesi morti nel giugno di quell’anno a causa della leucemia.

L’appuntamento per tutti quelli che vogliono trascorrere una giornata diversa dal solito è quindi per domenica 12 maggio presso il parco del Convento dei Cappuccini, da dove alle 9:30 partirà la manifestazione. Per gli iscritti, oltre alla maglietta ufficiale, sono a disposizione riconoscimenti per i primi tre assoluti e di categoria e premi a sorteggio e coppe o trofei per i gruppi e le scuole.

Le iscrizioni saranno aperte, oltreché il mattino stesso fino a poco prima della partenza, anche sabato 11 dalle ore 15 alle ore 17 presso il parco del Convento dei Cappuccini (possibilità anche di preiscriversi via e-mail).