30esima edizione dei Laboratori Creativi di Cengio

I Laboratori Creativi di Cengio giungono alla trentesima edizione! Un percorso lungo quattordici anni, iniziato nel dicembre 2005. Un Sorriso per Tutti onlus ne cura la preparazione e realizzazione: i volontari partecipano periodicamente durante l’anno a corsi di aggiornamento con tematiche di artigianato artistico e apprendono nuove tecniche da presentare ai corsi nei laboratori creativi.

Le attività creative e i corsi per bambini hanno presupposti molto semplici: le nuove tecnologie hanno diffuso nelle case computer, consolle di giochi e telefoni cellulari. La tecnologia ha contribuito a semplificare parecchie cose ma ha anche distolto dalla realtà bambini e ragazzi fin da piccoli.

Dopo questa premessa è facile comprendere quanto siano importanti attività di questo genere nell’età evolutiva: creare con le proprie mani oggetti unici utilizzando colori, colla e quant’altro e farlo con i propri coetanei crea una sinergica aggregazione. L’idea del riciclo, ossia recuperare materiali spesso buttati nella raccolta differenziata, ha permesso di comprendere che ogni materiale può essere ricondizionato, ripreso, riutilizzato. È importante capire che quello che si butta non sempre è un rifiuto ed è necessario che i bambini lo comprendano fin da piccoli. I corsi sono fruibili gratuitamente da tutti i bambini e le bambine da 4 a 12 anni.

La prossima edizione sarà sabato 23 novembre dalle 14:30 alle 17:30 e domenica 24 novembre dalle 15 alle 17:30 a Palazzo Rosso a Cengio con un programma ricco di realizzazioni creative che hanno come tema il Natale. Ci sarà anche intrattenimento per i bimbi presenti. Il 23 novembre Nadia propone la fiaba animata “Alice Cascherina”, cui seguirà il disegno della favola da parte dei bambini. Il 24 novembre Laura e Monica propongono il truccabimbi. Sarà anche allestito un banchetto con le creazioni delle volontarie dell’associazione, tutte rigorosamente “homemade”.

Per i genitori e le famiglie che desiderano preiscrivere i propri figli ai laboratori creativi è disponibile un modulo online che permette l’invio della preiscrizione dei bambini/e all’evento. La preiscrizione non è assolutamente vincolante ma serve per organizzare al meglio le due giornate creative.