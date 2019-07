“300 x ADSO” all’Agriturismo “Nonna Litta”

All’interno della bellissima cornice dell’Agriturismo “Nonna Litta”, in Regione Carenda di Campochiesa 27, ad Albenga si tiene una serata a scopo benefico per sostenere i progetti di ADSO Associazione Down Savona Onlus.

Verrete coinvolti dall’animazione di CircoIncerto con scuola di circo, truccabimbi e spettacolo con il fuoco e potrete deliziarvi con una cena a buffet e grigliata. Non mancherà inoltre la travolgente musica di dj Dade!

Prenotate subito!