3° Trail della Gallinara “Run in Paradise”

Con il patrocinio dei Comuni di Alassio e Albenga e l’approvazione della FIDAL Federazione Italiana di Atletica Leggera domenica 12 gennaio le associazioni sportive dilettantistiche Albenga Runners e Baia del Sole Alassio Laigueglia organizzano la terza edizione del Trail della Gallinara.

La manifestazione podistica competitiva prevede un percorso panoramico di 27 km con un dislivello in salita di 1,300 metri, tra le colline di Albenga e Alassio e su sentieri e strade sterrate. In concomitanza si svolgeranno una gara podistica non competitiva di 12 km con un dislivello in salita di 400 metri ed una camminata sempre sulla stessa distanza.

Il ritrovo è fissato per le ore 7:30 al Camping Italia Albenga. Saranno disponibili servizi di area parcheggio, deposito borse, spogliatoi, docce e punti ristoro. Le iscrizioni online si chiudono venerdì 10 gennaio.