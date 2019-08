2ª Corsa e Camminata in Notturna sulle alture di Celle Ligure

Run X Tutti, asd Centro Atletica Celle Ligure e UISP – Sport per Tutti organizzano martedì 27 agosto sulle alture di Celle Ligure la seconda Corsa e Camminata in Notturna. Allenamento – escursione collettivo e guidato su percorso stradale illuminato: corsa 6.6 km circa 220 D+ e camminata 4.2 km circa 150 D+.

Ritrovo e apertura iscrizioni ore 20:15 presso Riviera Sport, via Aicardi 126. Partenza camminata turistica ore 21, tutti gli altri ore 21:30. Rientro previsto tra le 22:30 e le 23.

Possibilità di scelta tra più gruppi di runner o camminatori a seconda del proprio livello:

– runner VELOCI (abilità richiesta: correre 10K entro i 50′)

– runner BASE (abilità richiesta: correre 1 h ininterrottamente)

– camminata VELOCE (abilità richieste: praticare jogging o camminata sportiva/fitwalking)

– camminata TURISTICA (abilità richieste: godere di un buon stato di salute e recarsi indossando abbigliamento adeguato)

Per ogni gruppo è previsto almeno un accompagnatore volontario, il quale non deve essere superato. Ogni gruppo procederà indipendentemente rispetto agli altri gruppi. Chi rimane attardato verrà atteso ad ogni bivio. Non è consentito l’utilizzo di passeggini.

ISCIRZIONI

Dovranno essere forniti i proprio dati personali incluso il codice fiscale e visionate e firmate le manleva per l’autocertificazione dello stato di salute, eventuali minori accompagnanti o non accompagnati e il modulo per la privacy.

Costo di partecipazione: 2 € a persona. Possibilità di iscrizione presso Riviera Sport fino a 15 minuti prima della partenza oppure telefonando oppure ancora inviando un’email fino al giorno prima. Verrà fornito un pettorale numerato da indossare con appositi spilli per ogni partecipante. Al termine ristoro per tutti offerto da Riviera Sport. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.