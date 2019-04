Oltre 1000 atleti in gara per il 28° Meeting Arcobaleno “Agostino Chiesa”, manifestazione sportiva di atletica leggera che apre la primavera a Boissano sabato 13 aprile. Tante adesioni che sono sicuramente di stimolo per gli organizzatori, in primis Atletica Arcobaleno Savona, Boissano Team, Atletica Run Finale Ligure, supportati dai Comuni sottoscrittori dell’accordo di gestione dell’impianto sportivo intercomunale di via Marici.

Parteciperanno all’attività promozionale prevista in mattinata altri 200 giovani atleti in rappresentanza di alcune delle realtà più significative a livello non solo locale ma interregionale. Il volume delle presenze ha imposto una rivisitazione dell’orario con un anticipo sostanziale delle attività, partendo dal lancio del martello maschile, che andrà in pedana alle ore 13.

Inoltre ha confermato la sua presenza l’ormai celeberrimo Marco Lingua, olimpionico e leader azzurro nel lancio del martello, già pronto per inseguire la misura di qualificazione per i Campionati Mondiali di Doha 2019.