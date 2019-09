A Millesimo, dal 26 al 29 settembre, ritorna la Festa del Tartufo di Millesimo.

Giunto alla sua 27 ͣ edizione, è il primo evento dell’anno che in Italia celebra il pregiato tartufo.

L’evento si sviluppa in quattro giornate tra le vie di Millesimo, incantevole borgo nel cuore della Valbormida famoso per il suo fascino e per la sua eccellente offerta gastronomica.