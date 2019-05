“25 anni di Ceramica” – Mostra d’arte di Caterina Massa

Da sabato 1 giugno (inaugurazione alle ore 18) a domenica 16 giugno dalle 17:30 alle 22 Pozzo Garitta 32 ospita la mostra personale d’arte di Caterina Massa dal titolo “25 anni di Ceramica”.

Caterina Massa, savonese di nascita, si è sempre dedicata al disegno e alla pittura, pur avendo una formazione umanistica letteraria. Dopo aver operato in diverse proiezioni estetiche figurative, ha iniziato un processo di astrazione con evidenti connotazioni simboliche. Inizialmente predilige la pittura ad olio, poi l’incontro casuale con la ceramica è stato determinante poiché appassiona tantissimo l’artista, più vicina alla materia e agli elementi che la trasformano. L’ultima tappa è rappresentata dalla tecnica Raku che, attraverso il sorprendente percorso di lavorazione, le procura forti emozioni.

Vive e lavora a Savona, ad Albissola e a Cisano sul Neva, dove nel 1999 ha dato vita a un laboratorio per l’apprendimento delle tecniche ceramiche.La sua prima personale risale al 1990, ne sono seguite molte altre più di trecento tra collettive e personali, realizzate in Germania, Francia Romania, Cecoslovacchia e in molte città italiane. Numerosi i concorsi nazionali e internazionali in cui ha avuto premi e segnalazioni. È presente in molti cataloghi, cd d’arte e alcuni musei.